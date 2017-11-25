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 Πρωτοσέλιδο 
Σάββατο, 25 Νοεμβρίου, 2017
8282
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 221

ΕΨΗΦΙΣΑΝ 193

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 87.33%

ΕΓΚΥΡΑ 184 ΑΚΥΡΑ 0 ΛΕΥΚΑ 9 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΕΛΑΒΑΝ

ΜΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 77 Β' ΓΎΡΟ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 61 Β'ΓΥΡΟ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 46 

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 221

ΕΨΗΦΙΣΑΝ 193

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 87.33%

ΕΓΚΥΡΑ 192 ΑΚΥΡΑ 1 

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΕΚΛΟΓΗ

ΔΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΚΕΙΜ 121 ΝΑΙ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 107 ΝΑΙ

ΚΑΡΑΣΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 102 ΝΑΙ

ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 93 ΝΑΙ

ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 92 ΝΑΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 83 ΝΑΙ

ΔΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 79 ΝΑΙ

ΑΧΜΕΤ ΚΕΧΑΓΙΑ ΙΧΣΑΝ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ 72 ΟΧΙ

ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΑΤΑΛΑΪ του ΦΕΒΖΗ 61 ΟΧΙ

ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΕΡΚΑΝ του ΙΣΜΑΗΛ 53 ΟΧΙ

ΑΔΕΜ ΧΑΣΑΝ του ΜΕΧΜΕΤ 44 ΟΧΙ

 