ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 221
ΕΨΗΦΙΣΑΝ 193
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 87.33%
ΕΓΚΥΡΑ 184 ΑΚΥΡΑ 0 ΛΕΥΚΑ 9
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΕΛΑΒΑΝ
ΜΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 77 Β' ΓΎΡΟ
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 61 Β'ΓΥΡΟ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 46
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 221
ΕΨΗΦΙΣΑΝ 193
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 87.33%
ΕΓΚΥΡΑ 192 ΑΚΥΡΑ 1
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΕΚΛΟΓΗ
ΔΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΚΕΙΜ 121 ΝΑΙ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 107 ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 102 ΝΑΙ
ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 93 ΝΑΙ
ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 92 ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 83 ΝΑΙ
ΔΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 79 ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΚΕΧΑΓΙΑ ΙΧΣΑΝ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ 72 ΟΧΙ
ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΑΤΑΛΑΪ του ΦΕΒΖΗ 61 ΟΧΙ
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΕΡΚΑΝ του ΙΣΜΑΗΛ 53 ΟΧΙ
ΑΔΕΜ ΧΑΣΑΝ του ΜΕΧΜΕΤ 44 ΟΧΙ