Let’s Do It Greece: Ξεπέρασε το 1% της χώρας η συμμετοχή των εθελοντών!

Την Κυριακή 2 Απριλίου, κορυφώθηκε η μεγαλύτερη ταυτόχρονη Εθελοντική Δράση της χώρας, η Πανελλήνια Εθελοντική Εκστρατεία “Let’s Do It Greece 2017!”.

Με κεντρικό σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις», περισσότεροι από 109.000 εθελοντές συμμετείχαν σε πάνω από 1475 δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ξεπερνώντας το 1% του Ελληνικού πληθυσμού. Στο πλαίσιο της εκστρατείας συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 530 τόνοι απορριμμάτων, με την ανακύκλωση πάνω από 140 τόνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκστρατεία διοργανώνεται αποκλειστικά από εθελοντές, που οι περισσότεροι αγάπησαν τον Εθελοντισμό μέσα από τα σχολεία. Πρωταγωνιστές σε όλη αυτή την προσπάθεια παραμένουν τα νέα παιδιά, που μέσα από την Εβδομάδα ΕθελοντισμούLet’s Do It Greece 2017 στα Σχολεία έδωσαν δυναμικό παρόν, προάγοντας την περιβαλλοντική συνείδηση σε πάνω από 1.400 σχολεία, με πάνω από 1 στα 10 σχολεία της χώρας να συμμετέχουν ενεργά!

Ο παλμός της Μεγάλης Εθελοντικής Οικογένειας χτυπά δυνατά σε όλη την Ελλάδα, με τους εθελοντές να δίνουν μια γεύση από τις δικές τους, ξεχωριστές στιγμές των δράσεων: «Έβλεπα τα παιδιά να δουλεύουν σχολαστικά ο καθένας σε ό,τι ανέλαβε να κάνει, μη γνωρίζοντας τι μπορεί να καταφέρει μια ομάδα ανθρώπων με κοινό σκοπό. Το αποτέλεσμα τους εξέπληξε πραγματικά όλους. Η κοινή τους δράση τους έδωσε τη δυνατότητα να μοιραστούν πολλά θετικά συναισθήματα». 4ο Γυμνάσιο Σερρών

«Ο σωρός που σχηματίσαμε από πλαστικά καπάκια προκάλεσε το ενδιαφέρον των παιδιών και αυτά με τη σειρά τους ξάπλωσαν μέσα σε αυτόν κι άρχισε έτσι ένα τρελό παιχνίδι! Βοήθησε τα παιδιά από τη Συρία και το Ιράκ που φοιτούν στο Σχολείο μας να απελευθερωθούν από τις αναστολές τους και να συμμετάσχουν ενεργά σε όλες μας τις εκδηλώσεις για το περιβάλλον!». 61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

«Φέτος δεν έλειψε τίποτα στη μεγάλη γιορτή του εθελοντισμού. Κρατούμε τα λόγια μίας μητέρας που ήρθε με τον σύζυγο και το παιδάκι τους. Είναι υπέροχο συναίσθημα να περνάς μια ευχάριστη και γεμάτη ημέρα μαζί με την οικογένεια σου και παράλληλα να προσφέρεις για καλό σκοπό στην ευρύτερη κοινωνία και το περιβάλλον. Ευχαριστούμε θερμά για την ευκαιρία που μας δώσατε να συμμετέχουμε!».ΜΚΣ Δεσμός

Πολλές ακόμα φωνές χαράς, ελπίδας και αισιοδοξίας στο φετινό Let’s Do It Greece που αποτελεί πλέον θεσμό στην ελληνική κοινωνία, ενώνοντας χιλιάδες ανθρώπους και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Το ταξίδι του Εθελοντισμού συνεχίζεται, με τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, στο επίκεντρο. Διότι, για να φέρεις την Αλλαγή, πρέπει πρώτα να ενώσεις τους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτή...

Όπως ακριβώς συμβαίνει στο Μωσαϊκό της Μεγάλης Οικογένειας της Πανελλήνιας Περιβαλλοντικής Εκστρατείας Let’s do it Greece, το οποίο να αποτυπώνει το μεγαλείο του Εθελοντισμού στην Ελλάδα! Κάθε φωτογραφία κρύβει τη δική της ιστορία και όλες μαζί συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα.