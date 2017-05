Οι μαθητές και οι καθηγητές του 3ου ΓΕΛ Ξάνθης συμμετέχουν σε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα “Using drama strategies to teach English language and European values through Shakespeare”.

Οι συμμετέχουσες χώρες είναι η Ελλάδα, η Δανία, η Ρουμανία, η Τουρκία και το ρόλο της συντονίστριας χώρας έχει η Αγγλία. Σε αυτό το πρόγραμμα έχουν δημιουργηθεί ομάδες αποτελούμενες από μαθητές με διαφορετική εθνικότητα. Βασιζόμενοι, λοιπόν, στο έργο Ρωμαίος και Ιουλιέτα οι τέσσερις διεθνείς ομάδες, μετά από μια εβδομάδα δημιουργικής συνεργασίας, θα παρουσιάσουν τέσσερις διαφορετικές εκδοχές του έργου βασισμένες στις κύριες έννοιες που περικλείει. Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν υπό την εποπτεία καθηγητών και φοιτητών του Metropolitan Manchester University.

Θα ήταν τιμή μας να παραβρεθείτε στην τελική παράσταση των έργων που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 και ώρα 12:30 μμ στο αμφιθέατρο του 3ου ΓΕΛ Ξάνθης ( επί της οδού Τέρμα Λευκού πύργου Ξάνθη).

Η Ελληνική Ομάδα Μαθητών Η Ελληνική Ομάδα Καθηγητών Ο Διευθυντής

του Erasmus+ του Erasmus+