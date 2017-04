Οι «ΒΑΤΡΑΧΟΙ», ως διοργανωτές της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής (ΕΓΜ) της Ξάνθης, πραγματοποίησαν την 1η Συνάντηση των διοργανωτών του Ελληνικού Δικτύου της Βορείου Ελλάδας της ΕΓΜ στην Ξάνθη το περασμένο Σάββατο 22 Απριλίου 2017 στην αίθουσα του Πολυχώρου Τέχνης και Σκέψης, Αρχοντικό Χατζιδάκι (Ελ. Βενιζέλου 15, Ξάνθη) με συνδιοργανωτές το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η επετειακή 18η Διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής στην Ελλάδα, καθώς και η έναρξη των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων δικτύωσης στην Ελλάδα και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων τoυ European Live Music Association και του Network for the Internationalization of Music Producers in Europe και αυτοσκοπός η ενδυνάμωση της περιφερειακής διοργάνωσης της ΕΓΜ και η αξιοποίηση του τοπικού δικτύου τον υπόλοιπο χρόνο, καθώς και η αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης των τοπικών εκδηλώσεων για εθνική και διεθνή δικτύωση.

Στη συνάντηση συμμετείχαν διοργανωτές, παραγωγοί και δημιουργοί από Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο, Δράμα, Καβάλα, Κομοτηνή, Ορεστιάδα, Σέρρες, Σουφλίκαι Ξάνθη, καθώς και από την Αθήνα, το Βόλο, την Κόρινθο, την Έδεσσακαι την Θεσσαλονίκη.

Το «παρών» έδωσε και ο ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής ΑΜΚΕ MESO/Ιδρυτής και Εθνικός Συντονιστής Ελληνικού Δικτύου ΕΓΜ Georges Perot ο οποίος «επιστρατεύοντας» την πολύχρονη εμπειρία του έδωσε χρήσιμες συμβουλές στους διοργανωτές για την όσο το δυνατόν αρτιότερη διοργάνωση των εκδηλώσεων στην εκάστοτε πόλη της βόρειας Ελλάδας.

Με την παρουσία τους μας τίμησαν και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως ο Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και η αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Ισότητας φύλλων, Τουρισμού, Πολιτισμού, Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη , οι οποίοι και συμμετείχαν στις συζητήσεις ανταλλάσοντας ιδέες και προτάσεις με τους υπόλοιπους καλεσμένους.

Ευχαριστούμε επίσης την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Κώστα Ζαγναφέρη για την δωρεάν παραχώρηση του Πολυχώρου Τέχνης και Σκέψης, Αρχοντικό Χατζιδάκι.

Στους φιλοξενούμενους δόθηκε πλούσιο έντυπο και οπτικοακουστικό ενημερωτικό υλικό για την Ξάνθη και την Περιφέρεια , υλικό απο νέους καλλιτέχνες της Ξάνθης καθώς και από ενα μπουκάλι κρασί προσφορά απο το Κτήμα Σγουρίδη.