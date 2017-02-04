- Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ & ΑΜΚΑ
- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
- ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
Η διάθεση των παραπάνω εισιτηρίων θα γίνεται από:
- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ – ΙΣΟΓΕΙΟ – ΜΙΧ. ΚΑΡΑΟΛΗ 41 – Έναντι ΖΑΡΑ kids από τις 09.30 – 15.30 & από 17.00 -20.30
- ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΕ Από τις 10:00 έως τις 18:00