Διεύθυνση: Μακεδονίας 4, Ξάνθη, Τ.Κ. 67100 - Τηλ.: 25410 21717 - e-mail: agonas@xan.forthnet.gr
 
 
 Πρωτοσέλιδο 
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2017
8096
 

ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Η Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ, ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας της , ενόψει του αγώνα ΚΥΠΕΛΛΟΥ,  ΑΟ ΞΑΝΘΗ – ΠΑΟΚ, ότι στη ΘΥΡΑ  Α, θα διαθέσει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ στιςΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΞΑΝΘΙΩΤΙΣΣΕΣ και σε ΠΑΙΔΙΑ ΞΑΝΘΙΩΤΑΚΙΑ έως 15 ετών, εισιτήρια στην τιμή του 1 ευρώ.
  • Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ & ΑΜΚΑ
  • ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
  • ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

 

 

Η διάθεση των παραπάνω εισιτηρίων θα γίνεται από:

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ – ΙΣΟΓΕΙΟ – ΜΙΧ. ΚΑΡΑΟΛΗ 41 – Έναντι ΖΑΡΑ kids από τις 09.30 – 15.30 & από 17.00 -20.30
  • ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΕ Από τις 10:00 έως τις 18:00

 