Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει την έγκριση της πρότασης βελτίωσης – ανάπτυξης υποδομών στα πλαίσια χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, συνολικού ύψους 2.275.000 €. Η πρόταση περιλαμβάνει την προμήθεια του πιο κάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:
- 6 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- 4 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΡΟΦΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
- 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ
- 3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
- 4 ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
- 4 ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
- 6 ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
- 6 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ-ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
- 1 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
- 2 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥΣ 48 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 10-12 ml
- 1 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ
- 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ
- 1 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ
- 1 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
- 1 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
- 1 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
- 1 ΠΥΡΓΟΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
- ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΦΟΡΜΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΩΝ (ΑΠΑΓΩΓΟΣ)
- 8 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜOΚΑΘΑΡΣΗΣ
- 4 ΚΡΕΒΒΑΤΟΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ
- 1 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ
- 1 ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
- 4 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ
- ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ(ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)
- 4 ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
- 1 ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ
- 1 ΠΡΙΟΝΙ-ΤΡΥΠΑΝΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
- 6 ΔΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ
- 1 ΜΗΧΑΝΗΜΑ OCT
- 1 ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ ΩΡΛ
- 1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ
- 1 ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ
- 1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕΘ
- 10 ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ , ΟΞΥΜΕΤΡΑ
- 6 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΣ
- 1 ΟΠΤΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ (OPTICAL BIOMETRY)
- 1 DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ
- 1 ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ
- 1 ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
- 1 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ -80oC
- 3 ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ ΦΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
- ΑΠΟΨΥΚΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
- ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ
- 4 ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ
Ένα μέρος του εξοπλισμού θα καλύψει νέες ανάγκες του Νοσοκομείου και ένα άλλο θα αντικαταστήσει παλαιότερα μηχανήματα. Οι διαδικασίες για την προμήθειά τους έχουν ήδη ξεκινήσει, οι προκηρύξεις θα εκδοθούν τους επόμενους μήνες και στόχος είναι η απορρόφηση της χρηματοδότησης στο 100% και η ολοκλήρωση του έργου πριν τη λήξη του 2018.
Ο Διοικητής
Γερόπουλος Αχιλλέας